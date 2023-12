Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(QNO) - Yêu cầu trên được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đặt ra tại hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng NTM”, do UBND tỉnh tổ chức sáng nay 27/12.

Nhiều thành quả

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho hay, giai đoạn 2021 - 2023, tổng nguồn vốn Quảng Nam huy động thực hiện chương trình NTM hơn 12.456 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước các cấp hơn 4.373 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 7.152 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp và hợp tác xã gần 78,5 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp quy ra giá trị xấp xỉ 852,5 tỷ đồng.

Theo ông Tấn, nếu xét theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 thì hiện nay bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh là 16,42 tiêu chí, tăng 2,63 tiêu chí so với năm 2022.

Trong tổng số 193 xã thực hiện chương trình, đến thời điểm này Quảng Nam đã có 123 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 63,73%) và phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ có 130 xã đạt chuẩn (chiếm 67,3%).



Đến nay cả tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu là Đại Hiệp (Đại Lộc). Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ có thêm ít nhất 5 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao lên 20 xã và có thêm 1 xã NTM kiểu mẫu…



[VIDEO] - Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) xây dựng nông thôn mới do UBND tỉnh tổ chức hôm nay 27/12:

Dự lường những khó khăn

Mục tiêu Quảng Nam đặt ra là phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 154/193 xã đạt chuẩn NTM, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 8-9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao là Phú Ninh và Duy Xuyên…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, các xã nằm trong diện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2024 - 2025 hầu hết là xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của nhóm xã này chỉ đạt khoảng 30 triệu đồng/năm.

Để đạt chuẩn NTM thì yêu cầu đặt ra cho các địa phương này là thu nhập bình quân đầu người phải tăng lên 48 triệu đồng/năm. Như vậy, mỗi năm phải tăng bình quân 9 triệu đồng/người là vấn đề rất khó thực hiện.

Cần nói thêm, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của nhóm xã trên còn khá cao, bình quân chiếm khoảng 40%. Nếu đạt chuẩn NTM thì tỷ lệ hộ nghèo phải còn 13%, như vậy mỗi năm phải giảm bình quân 13,5%.