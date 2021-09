Gian nan đường đến trường của trẻ vùng cao

Mùa mưa lũ, con đường đến trường của trẻ tại các huyện miền núi Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My... trở nên gian nan và đầy hiểm trở. Vượt qua những cung đường sinh lầy, lúc đến trường, quần áo, sách vở của các em cũng bê bết bùn đất dính chặt.

Học sinh vùng cao Tây Giang đến trường sau mưa lũ, băng qua tuyến đường sình lầy đất đá, đầy hiểm trở.

Nhiều năm dạy học ở thôn Atu (xã Ch’Ơm, Tây Giang), cô giáo Pơloong Thị Nhun không thể nhớ hết số lần vượt đường rừng cõng học trò về nhà khi trời mưa lớn. Khi bố mẹ đều lên rẫy, nhiều trẻ hoặc tự dắt nhau đi về, hoặc phải chờ đến khi trời tối mịt. Không cầm được lòng, nhiều lần cô Nhun phải cõng đưa học trò của mình về đến nhà an toàn. “Ở vùng cao, mùa này, đường đến trường của các em rất gian nan và đầy hiểm nguy do mưa lũ, do nạn sạt lở đất, nên rất thương, rất xót” - cô Nhun chia sẻ.

Trông em - “nhiệm vụ” thường thấy của học sinh vùng cao sau buổi học.

Một học sinh ở xã biên giới Ch’Ơm tranh thủ lót dạ bằng quả dưa trên đường đến lớp.

Các em nhỏ người Xê Đăng ở nóc Long Bok (thôn 3, xã Trà Mai, Nam Trà My) trên đường về nhà sau buổi học. Để đi đường an toàn, cha mẹ đã sắm ủng cho các em.

Lớp học của cô giáo Pơloong Thị Nhun tại điểm trường thôn Atu (xã Ch’Ơm, Tây Giang).