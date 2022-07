Phục hồi bờ biển Cửa Đại

(QNO) - Bãi tắm đầy cát trắng, trải dài cùng những cơn sóng yên bình trên biển Cửa Đại (TP.Hội An) đang dần thay thế những bờ biển heo hút, sạt lở. Đây là thành quả sau 6 tháng thi công Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại; góp phần phục hồi các hoạt động du lịch biển ở khu vực này.

Bờ biển Cửa Đại hiện nay. Ảnh: H.Q

Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại triển khai vào tháng 7.2021 với kinh phí 300 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương. Tuyến đê ngầm có chiều dài 1.530m, nối tiếp Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp với nạo vét luồng Cửa Đại về phía bắc.

Đến nay, đơn vị thi công đã thi công khoảng 900m tuyến đê ngầm và bơm cát tạo bãi khoảng 600m trong tổng số 1950m ở khu vực bãi tắm Cửa Đại và khu vực cuối tuyến đê ngầm (phường Cẩm An, TP.Hội An). Theo thiết kế, công trình sẽ hoàn thiện trước mùa mưa bão năm nay.

Đơn vị thi công khẩn trương triển khai dự án. Ảnh: H.Q

Chính quyền và người dân TP.Hội An hy vọng công trình này sẽ phát huy hiệu quả trong việc ngăn sạt lở bờ biển Cửa Đại vào mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống người dân. Đồng thời trả lại bãi biển đẹp để phục hồi, phát triển các hoạt động du lịch biển tại khu vực này.

Kè ngầm chắn sóng từ xa, hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển. Ảnh: H.Q

Dự kiến giai đoạn 2022-2023, Quảng Nam sẽ tiếp tục triển trai Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP.Hội An) với kinh phí 210 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm xây dựng hệ thống đê ngầm cách bờ 250 - 300m, có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đang triển khai) về phía bắc, kết hợp san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m.

Đơn vị thi công lắp đặt từng khối bê tông, tạo kè trên biển, cách bờ khoảng 300m. Ảnh: H.Q

Công nhân làm việc trên công trình giữa biển. Ảnh: H.Q

Khu vực kè được cắm mốc. Ảnh: H.Q

Một bãi cát san lấp trải dài đang trả lại vẻ đẹp vốn có của bãi tắm Cửa Đại. Ảnh: H.Q

Hoạt động du lịch dần khôi phục. Ảnh: H.Q

Chủ các công trình khách sạn ven biển Cửa Đại yên tâm đầu tư, thi công. Ảnh: H.Q

Người dân và du khách tắm biển khu vực bên trong kè ngầm khá an toàn. Ảnh: H.Q

Trẻ em vui chơi trên bãi cát vừa được san lấp. Ảnh: H.Q

Người dân kỳ vọng dự án sẽ phát huy hiệu quả bền vững trong tương lai, góp phần hạn chế sạt lở, phục hồi du lịch như trước đây. Ảnh: H.Q

[Video] - Bờ biển Cửa Đại phục hồi: