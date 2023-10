Sống chậm ở Lào

Bình yên và không vội vã, đó là những gì tôi cảm nhận ở đất nước xứ sở hoa Chămpa.

Du khách ở nước lân cận chọn đất nước hoa Chămpa du lịch.

Khách đến Lào, nếu được chủ nhà buộc chỉ tay thì đó được xem là lời chúc may mắn và an lành. Viếng chùa, được sư thầy buộc chỉ cổ tay (còn gọi là lễ Sou khoẳn) là phong tục tập quán tâm linh gắn với đời sống của bộ tộc Lào từ lâu đời với những ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ.

Một gia đình nói tiếng Việt rất giỏi, bà bảo rằng, lúc nhỏ bà ở một huyện nào đó của tỉnh Quảng Nam, giáp Sê Kông (Lào).

Chùa ở khắp nơi nơi, màu chủ đạo là màu vàng, là chốn linh thiêng, là trường học, là nơi tổ chức lễ hội và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng khi sang thế giới bên kia. Buổi sáng bắt gặp nhiều đoàn sư thầy đi khất thực, cả người cho và người nhận đều phải đi chân đất... tạo nên một khung cảnh thanh bình.

Sáng sớm từng đoàn nhà sư đi khất thực, đây là nét văn hóa độc đáo dựa trên tinh thần Phật giáo.

Lào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không có biển, thức ăn chủ yếu là gạo nếp, củ quả, tôm cá và rau rừng. Sản vật bên bờ sông Mê Kông như cá lăng, tôm sông rất ngon, tươi và rẻ. Họ dùng dụng cụ đánh bắt cá thô sơ, đủ ăn, nếu dư thì trao đổi.

Gia đình anh Bao Bouppha (tên tiếng Việt là Bảo) đi chùa cầu may mắn. Trên tay mỗi người là một đài hoa kết từ hoa vạn thọ quấn bằng lá chuối xếp thành tháp nhỏ, 2 cây nến dài... dâng lên Phật cầu mong sức khỏe.

Champasak là tỉnh có nhiều người Việt nhất, riêng thành phố Pakse thì có đến 7 xóm người Việt, chùa, đình làng, ngõ xóm đều mang hơi hướng của người Việt, nhưng vẫn giữ lối sống chậm, không bon chen, vội vã của người Lào.

Nhiều nông trại rau quả và cây công nghiệp như cà phê, cao su... do người Việt đầu tư.

Champasak nổi tiếng với nhiều thác nước hùng vĩ, làm mê đắm lòng người.