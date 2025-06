Giáo dục - Việc làm Quảng Nam khép lại một kỳ thi đặc biệt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra (26 và 27/6). Tại Quảng Nam, theo đánh giá của Sở GD-ĐT, công tác tổ chức ở tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Xuân Phú

KỲ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được xem là kỳ thi đặc biệt bởi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nhộn nhịp bước vào cao điểm sáp nhập, tỉnh Quảng Nam sắp sửa về “chung nhà” với TP.Đà Nẵng.

Đây cũng là kỳ thi dành cho thí sinh (TS) học hai chương trình: Lần đầu tiên đối với các em học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Quảng Nam có hơn 18.000 TS tham gia kỳ thi (nhiều hơn năm trước hơn 1.000 TS), trong đó có hơn 500 TS dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Kỳ thi quốc gia nên có những áp lực rất lớn, từ công tác tổ chức coi thi đến khâu sao in đề thi, vận chuyển đề thi, các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn kỳ thi…, nhất là trong thời điểm chuẩn bị sáp nhập tỉnh, giải thể cấp huyện và không còn công an cấp huyện.

Với Quảng Nam, áp lực càng nặng bởi quy mô kỳ thi thuộc loại lớn của cả nước, địa bàn rộng, nhiều địa phương miền núi với 62 điểm thi đặt ở 17 huyện, thị xã, thành phố, công tác tổ chức kỳ thi càng đòi hỏi phải chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Nhưng sau khi kỳ thi khép lại, những áp lực đã được giải tỏa.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh cho rằng, nhờ sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm cao, Quảng Nam đã tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Các điểm thi đều tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đáp ứng yêu cầu. Việc coi thi nghiêm túc theo đúng quy định nhưng nhẹ nhàng, tạo cho TS tâm lý thoải mái nhất để làm bài.

Hơn 3.600 cán bộ, giáo viên làm lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát và 1.000 người gồm nhiều lực lượng như công an, y tế, trật tự viên, bảo vệ đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn, nâng cao trách nhiệm, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

“Dù có những khó khăn, song năm nay các ngành chức năng, nhất là ngành công an cùng chính quyền địa phương cấp huyện có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tỷ lệ TS dự thi cả tỉnh năm nay khá cao với hơn 99,5%, số vắng thi chủ yếu là TS tự do.

Cả tỉnh không có trường hợp cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ vi phạm quy chế; an ninh an toàn cho kỳ thi đảm bảo, không xảy ra sự cố nào liên quan đến các khâu trong tổ chức kỳ thi. Rất tiếc, có một TS vi phạm quy chế ở môn thi Ngữ văn bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi” - ông Tường chia sẻ.

Ông Tường cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi, tất cả bài thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh được chuyển về bảo quản tại địa điểm chấm thi của tỉnh Quảng Nam. Do sáp nhập tỉnh từ ngày 1/7 nên Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng mới sẽ chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi.

Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, sau khi chấm xong, các sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 16/7 và sau đó xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 18/7. Các TS có nhu cầu phúc khảo bài thi làm đơn phúc khảo gửi sở GD-ĐT qua đơn vị dự thi từ ngày 16/7 đến ngày 25/7.