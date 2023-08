Bế mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19

Q.TUẤN | 07/08/2023 - 07:35

Tối 6/8, tại TP.Hội An diễn ra lễ bế mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023. Qua 3 ngày tổ chức, chương trình đã diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc thể hiện dấu ấn bang giao giữa hai phía như: đua ghe ngang Hội An - Nhật Bản và du khách, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trình diễn trà đạo, góc “chuyển động xanh”, không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản...