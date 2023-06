1.075 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

(QNO) - Sáng nay 6/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân đến niên hạn năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tá cho các cá nhân. Ảnh: XUÂN MAI

Năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam có 1.075 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Trong đó có 415 người cấp tá, 539 người cấp úy, 39 người chuyên môn kỹ thuật và 82 hạ sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng và mong muốn các cá nhân được thăng cấp bậc hàm, nâng lương tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Quảng Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.