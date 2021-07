11 phạm nhân được xem xét đề nghị đặc xá

(QNO) - Sáng nay 20.7, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ, danh sách phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2021.

Đây là năm đầu tiên thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước theo Luật Đặc xá năm 2018. Tại cuộc họp, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh đã thẩm định hồ sơ, danh sách 12 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2021 do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện đề nghị.

Căn cứ các quy định, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá thống nhất 11 trường hợp đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị đặc xá dịp 2.9 năm 2021. Tiểu ban sẽ tiếp tục đề nghị tổ thẩm định liên ngành thuộc Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét thẩm định.