11 tập thể, 5 cá nhân Công an huyện Núi Thành được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

(QNO) - Chiều nay 11/1, Công an huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Quang cảnh hội nghị tổng kết Công an huyện Núi Thành. Ảnh VP

Năm 2023, trên địa bàn huyện Núi Thành xảy ra 66 vụ xâm phạm trật tự xã hội, tăng 14 vụ so với năm 2022. Trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Công an huyện Núi Thành bắt giữ 18 vụ/8 đối tượng vi phạm, giảm 7 vụ, 8 đối tượng so với năm 2022; tạm giữ 4 ô tô, 2 xe múc. Công an huyện phát hiện 27 vụ/27 đối tượng vi phạm pháp luật về tài nguyên - môi trường, giảm 15 vụ, giảm 18 đối tượng so với năm 2022.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thành Long trao bằng khen của Bộ trưởng Công an cho Công an huyện Núi Thành tại hội nghị. Ảnh: VP

Về tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Núi Thành phát hiện, bắt giữ 64 vụ/99 đối tượng vi phạm, tăng 11 vụ, 8 đối tượng so với năm 2022; tịch thu 9,27g cần sa, 13,7g ma túy đá, ma túy cỏ...; bắt giữ 219 đối tượng có hành vi đánh bạc; tạm giữ hơn 195 triệu đồng, 54 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Còn về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Núi Thành xảy ra 47 vụ tai nạn trong năm 2023 làm chết 36 người, tăng 26 vụ, tăng 20 người chết so với năm 2022.

Trao bằng khen cho các tập thể Công an Núi Thành. Ảnh: VP

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an huyện Núi Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2022; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an xã Tam Giang. Trao danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" của Giám đốc Công an tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện.