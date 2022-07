7 phạm nhân được xem xét đặc xá năm 2022

Chiều 18.7, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ, danh sách phạm nhân được đặc xá năm 2022. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.

Họp tiểu ban chỉ đạo đặc xá

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2022 Công an tỉnh đã rà soát, thẩm định 10 hồ sơ phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2022 do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện đề nghị.

Các phạm nhân được rà soát, đề nghị căn cứ các điều kiện theo Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 1.7.2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Căn cứ các quy định, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh đã thống nhất 7 trường hợp đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị đặc xá năm 2022. Tiểu ban sẽ tiếp tục đề nghị Tổ thẩm định liên ngành thuộc Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xem xét thẩm định.