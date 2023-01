An lòng chiến sĩ sao vuông

Những chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân thường trực ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng đã được tham gia BHXH bắt buộc kể từ tháng 9/2022. Đây là một chính sách khiến họ cảm thấy an lòng hơn khi cống hiến sức lực bảo vệ bình yên cho xóm làng.

Anh Hồ Văn Miễu và Hồi Văn A vui mừng khi lần đầu cầm trên tay sổ Bảo hiểm xã hội của bản thân. Ảnh: D.L

Tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ của xã Trà Tập (Nam Trà My) từ khi vừa đủ tuổi trưởng thành, anh Hồ Văn Miễu (SN 2003) luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là anh cả trong gia đình còn có hai người em đang độ tuổi đi học, Miễu không thể tiếp tục con đường học tập của mình sau khi học xong lớp 12, vì gia cảnh khó khăn. Anh ở nhà, vừa tham gia lực lượng dân quân tự vệ, vừa có thời gian giúp bố mẹ làm nương rẫy.

Miễu nói: “Tham gia dân quân tại địa phương, tôi có điều kiện ở gần nhà, thêm nữa có chế độ hàng tháng nên cũng yên tâm. Năm này khi ở trong lực lượng dân quân thường trực còn được tham gia BHXH. Theo tôi được biết, có chế độ BHXH nghĩa là sau này khi đến lúc nghỉ hưu có thể được hưởng lương hưu. Như thế cũng an tâm hơn nhiều”.

Anh Hồ Văn A (sinh năm 2004, xã Trà Tập) cũng cảm thấy an lòng hơn khi tham gia lực lượng dân quân thường trực tại địa phương. Anh A nói: “Ở trong lực lượng dân quân thường trực, tôi được đảm bảo trợ cấp, tiền ăn, nơi nghỉ ngơi khi làm nhiệm vụ, được quan tâm chu đáo nên yên tâm làm việc.

Chúng tôi năm nào cũng được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Mỗi chiến sĩ dân quân thường trực đều phải có nhiệm vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nên độ nguy hiểm cũng như các lực lượng khác. Khi chế độ được đảm bảo, thì chúng tôi sẽ vững tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Bảo hiểm xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My trao sổ Bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực xã Trà Tập. Ảnh: D.L

Huyện Nam Trà My có 5/10 xã có lực lượng dân quân thường trực, gồm các xã an toàn khu theo quy định là Trà Tập, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh. Lực lượng dân quân thường trực ở các xã này có 45 người, đều được tham gia chế độ BHXH bắt buộc từ tháng 9/2022 theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Trung - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My thông tin: “Nam Trà My là địa bàn trọng điểm xảy ra thiên tai nên các lực lượng, trong đó có dân quân tự vệ, khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hoặc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai luôn có nguy cơ gặp rủi ro, nguy hiểm.

Đến tháng 9/2022 có 5 xã được công nhận xã an toàn khu nên lực lượng dân quân thường trực phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Cũng từ đó lực lượng này được tham gia chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 72/2020/NĐCP về chế độ chính sách đối với dân quân thường trực. Điều này giúp lực lượng này yên tâm làm việc, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự ở các xã an toàn khu”.

Những chế độ mà dân quân thường trực được hưởng như mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm, tiền ăn theo quy định, được bảo đảm nơi ăn, nghỉ.

Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với dân quân tự vệ thường trực như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ, kể cả mức hưởng các chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế. Chính những chế độ, chính sách này đã giúp các chiến sĩ sao vuông vững tâm cống hiến, cùng góp sức bảo vệ quê hương.