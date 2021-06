Áp dụng nhiều biện pháp mạnh để phòng dịch

Song song với việc điều động lực lượng thay thế cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch, Công an tỉnh vẫn đang duy trì việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch, quản lý chặt địa bàn, tập trung vào nhóm đối tượng chuyên gia, người lao động Trung Quốc nhập cảnh.

Công tác chốt chặn, kiểm soát đang được duy trì tốt ở các cửa ngõ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.C

Ngày 23.5 vừa qua, 72 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh được điều động thay thế cho các chốt phòng chống dịch của tỉnh. Cùng với 25 chốt chặn cấp địa phương, đã có hơn 1.800 lượt cán bộ chiến sĩ công an tham gia công tác kiểm soát tại các chốt.

Trong bối cảnh vừa đảm bảo tốt về an ninh trật tự, vừa phải tăng cường phòng chống dịch, chỉ riêng các phòng, ban của Công an tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ duy trì ứng trực 24/24 giờ. Vừa triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, vừa thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân và tăng cường phòng chống dịch, cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở.

Từ ngày 29.4 đến nay, lực lượng này vừa tăng cường công tác tuyên truyền, vừa tích cực xử lý các vi phạm về phòng chống dịch. Thống kê cho thấy đã có hơn 350 trường hợp bị xử phạt do không đeo khẩu trang hoặc không chấp hành các quy định về một số hoạt động buộc tạm dừng để chống dịch.

Công an phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quản lý địa bàn, đối tượng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tăng cường tuyên truyền, nắm vững những trường hợp người từ địa phương khác trở về, nhất là từ vùng có dịch để chủ động cùng lực lượng y tế thực hiện kiểm tra kiểm soát, cách ly, xét nghiệm, xử lý các vụ việc phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác rà soát, nắm chắc, nắm kỹ số lượng lao động nước ngoài nhập cảnh, ngăn ngừa tình trạng núp bóng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao từ Trung Quốc vào Quảng Nam hoặc nhập cảnh trái phép, các biện pháp nghiệp vụ đang được duy trì nghiêm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, các lực lượng của Công an tỉnh như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý hành chính và công an các địa phương đã chủ động kiểm tra, rà soát chặt, nắm chắc những trường hợp đến địa bàn Quảng Nam với danh nghĩa chuyên gia, người lao động, kể cả số chuyên gia, người lao động nước ngoài đã ở Quảng Nam từ trước do dịch bệnh chưa thể về nước.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, ngành y tế, rà soát, sàng lọc, có biện pháp riêng để quản lý nhóm đối tượng này theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công an.

Theo ghi nhận, hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, người lao động Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Nam, tuy nhiên việc quản lý địa bàn, các dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê vẫn đang được thắt chặt để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nếu có tình trạng này xảy ra” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.