Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết và lễ hội xuân 2024

(QNO) - Ngày 8/12, UBND tỉnh ban hành công văn triển khai thực hiện Công điện số 1300 ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép.

Ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; vi phạm khi đi qua đường ngang; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định; phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng ban, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Các địa phương rà soát địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý và tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức trực theo chế độ 24/7 và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cung cấp thông tin để tổng hợp, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh.