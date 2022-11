Bình an trên những chuyến phà

Đó là kỳ vọng được đặt ra với mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” do Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với UBND xã Tam Hải (Núi Thành) xây dựng. Mô hình đã tạo sức lan tỏa, được người dân hưởng ứng.

Ra mắt tổ tự quản mô hình tại bến phà Tam Hải. Ảnh: T.C

Tuyến phà Tam Quang - Tam Hải có vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế địa phương. Áp lực quá lớn đè nặng lên tuyến phà vốn cũ kỹ này làm nảy sinh những nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, mùa cao điểm như dịp lễ, tết, lượng người, phương tiện lưu thông qua phà tiềm ẩn tệ nạn móc túi, trộm cắp tài sản.

Nhìn thấy những rủi ro tiềm ẩn từ chuyến phà, mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” được xây dựng từ thực tiễn kiểm tra, quản lý giám sát của Phòng Cảnh sát đường thủy và UBND xã Tam Hải.

Loa tuyên truyền sẽ liên tục phát các nội dung yêu cầu hành khách đi phà chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, cùng với những bảng, biểu trực quan sẽ tác động đến ý thức của người dân lẫn du khách. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng lồng ghép những khuyến cáo về việc phòng ngừa nạn trộm cắp, móc túi.

Để duy trì hoạt động của mô hình, một tổ tự quản cũng được thành lập với 9 thành viên, hoạt động theo quy chế cụ thể. Ông Phạm Minh Phụng - Tổ trưởng Tổ tự quản mô hình cho hay, tổ được xây dựng nhằm tăng cường năng lực tổ chức, ổn định hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách, giảm những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận hành phà khách.

“Chúng tôi vừa tuyên truyền, nhắc nhở lái phà, nhân viên lẫn hành khách, vừa tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương trong quản lý, chấn chỉnh những tồn tại trên phà. Tổ tự quản cũng tích cực phát huy vai trò phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm móc túi, trộm cắp, giữ bình an cho nhân dân” - ông Phụng nói.

Ảnh: T.C

Ông Nguyễn Tấn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, xã đảo Tam Hải có vị trí đặc biệt, trên 10 nghìn dân kết nối giao thương, lao động, công tác chủ yếu đều qua phà. Giữa năm 2011, phà mới đưa vào hoạt động, thuận lợi và an toàn hơn, nhưng đây cũng là cơ hội cho tội phạm lợi dụng sơ hở của hành khách để móc túi, trộm cắp.

“Một bộ phận người dân chưa phối hợp với Ban quản lý phà trong thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa như không mặc áo phao, lên xuống phà chưa đảm bảo trật tự, chen lấn gây tai nạn đáng tiếc, dù địa phương đã nhắc nhở nhiều lần. Mô hình sẽ là cách làm mới, với quy chế hoạt động cụ thể, sẽ kịp thời chấn chỉnh, phát huy tốt hơn vai trò tự phòng tự quản, gìn giữ an ninh trật tự và phòng chống tội phạm” - ông Hùng chia sẻ.

Theo Thượng tá Võ Chí Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, mô hình được thành lập với kỳ vọng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm việc lợi dụng bến phà đông khách, các đối tượng xấu có các hành vi trộm cắp, móc túi, vi phạm pháp luật.

“Mô hình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của chính quyền địa phương và nhân dân. Thời gian đến, căn cứ vào hiệu quả của mô hình, chúng tôi sẽ nghiên cứu nhân rộng ở nhiều bến phà nữa trên địa bàn tỉnh” - Thượng tá Võ Chí Công nói.