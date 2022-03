Bộ Công an công bố số điện thoại đường dây nóng mới

(QNO) - Thanh tra Bộ Công an vừa có thông báo gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an, giám đốc công an các tỉnh thành về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an là 0692.326555, thay thế số điện thoại cũ 0692.342593. Đường dây điện thoại nóng đặt tại Thanh tra Bộ Công an (TP.Hà Nội).

Thanh tra Bộ Công an đề nghị thủ trưởng các đơn vị niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng mới tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của công an đơn vị, địa phương để tiếp nhận phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.