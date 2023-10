Bộ Công an kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động tại Công an Quảng Nam

(QNO) - Ngày 3/10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an làm Trưởng đoàn cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã kết thúc chuyến kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động năm 2023 tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác làm việc với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam

Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra theo chương trình các nội dung gồm: kiểm tra tổ chức bộ máy, quân số, biên chế của Cảnh sát cơ động chính quy và dự bị chiến đấu; công tác tham mưu, tác chiến, công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát cơ động; công tác huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động theo kế hoạch số 12 ngày 10/01/2023 của Bộ Công an.

Đoàn công tác cũng rà soát công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ hàng đặc biệt, hội nghị, sự kiện; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện; khả năng vận hành, sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện đặc chủng và công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Kiểm tra công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát cơ động.

Theo đánh giá chung của đoàn công tác, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đã bám sát các chỉ thị và thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm túc đối với công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ.

Hệ thống văn bản trong công tác báo cáo, thống kê lưu trữ theo từng chế độ báo cáo rõ ràng, ngăn nắp, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy và trực chiến tại đơn vị. Công tác báo động thực hiện theo đúng quy trình, cán bộ chiến sĩ có tác phong nhanh nhẹn, trang bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có yêu cầu và thực hành tốt các nội dung võ thuật, đội hình ứng dụng liên hoàn trong giải tán đám đông cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Phòng Cảnh sát cơ động đã đảm bảo các nội dung kiểm tra, giám sát đề ra.

Thiếu tướng Lê Văn Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định theo tính chất đặc thù của địa phương và sẽ có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết và tháo gỡ những hạn chế để đảm bảo các yêu cầu công tác trong tình hình mới.