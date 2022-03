Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tuyến biên giới Quảng Nam

(QNO) - Ngày 27.3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có chuyến kiểm tra tuyến biên giới và làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra tuyến biên giới Nam Giang. Ảnh: VĂN VINH

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn.

Báo cáo đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Quảng Nam có tuyến biên giới đất liền Việt - Lào với chiều dài hơn 157km, tiếp giáp 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm của tỉnh Sê Kông, Lào. Toàn tuyến có 60 cột mốc, gồm 1 mốc đại, 17 mốc trung và 42 mốc tiểu.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra cột mốc đại 717, Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Ảnh: VĂN VINH

Nhiều năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng làm tốt công tác bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tích cực tham mưu chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, pháp luật của mỗi nuớc. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ biên phòng, quân đội, công an cũng như lực lượng dân quân đã không quản ngại khó khăn, vất vả thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biên, cột mốc.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VĂN VINH

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dịch bệnh còn nhiều phức tạp, khó lường, nhiệm vụ của các lực lượng ngày càng nặng nề và vất vả. Do đó các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, nắm bắt tình hình kịp thời và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bất ngờ, bị động.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu tăng cường giúp bà con nhân dân dọc tuyến biên giới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống dân trí; nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, tin cậy, gắn bó và phối hợp công tác giữa chính quyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu, góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.