Cảnh báo "quái xế" thanh thiếu niên

Chỉ trong vòng một tuần, từ 21 - 27/7, có đến gần 100 trường hợp thanh thiếu niên bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Tam Kỳ xử lý vi phạm về an toàn giao thông. Trong con số đáng báo động này, một thông số đáng lo là có đến gần 40 trường hợp điều khiển xe độ, chế, lạng lách trong thành phố, đã có trường hợp xảy ra tai nạn chết người.

Rất nhiều trường hợp thanh thiếu niên bị CSGT Công an TP.Tam Kỳ phát hiện, lập biên bản xử lý. Ảnh: T.C

Truy bắt “quái xế”

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ vẫn thường xuyên duy trì các tổ tuần tra, đặc biệt là vào ban đêm để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, sau thời gian tạm lắng, tình trạng vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông lại tái diễn, đáng báo động là người vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đêm 20/7, lực lượng CSGT nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao bùng binh An Hà (giao lộ Phan Bội Châu - Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi).

Theo lời kể của nhân chứng, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi chạy qua nút giao này đã va chạm với xe máy của một người dân trú tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, khiến 4 người trên xe máy (gồm người điều khiển, vợ và hai con nhỏ) ngã xuống đường bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhóm thanh thiếu niên này dừng lại một vài phút sau đó bỏ đi. Nạn nhân được hỗ trợ đưa đi kiểm tra sức khỏe, sơ cứu tại bệnh viện.

Vào cuộc xác minh, ngay trong ngày 21/7, Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng xác định được người điều khiển xe máy liên quan đến vụ việc nói trên. Xe máy liên quan đến vụ tai nạn có BKS 92B1-361.XX, do N.T.V. (SN 2006, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) điều khiển, chở theo P.Đ.K. (SN 2008), không đội mũ bảo hiểm, chạy cùng nhiều thanh thiếu niên khác thành một nhóm, khi qua nút giao thì xảy ra va quẹt.

CSGT Công an thành phố đã mời làm việc, lập biên bản xử lý đối với V. về các lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, giấy tờ xe. Đồng thời xử phạt đối với chủ xe về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, mức phạt với các hành vi này theo quy định là khá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ chia sẻ, để chấn chỉnh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy thành nhóm, nẹt pô, lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường, đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sĩ, mặc thường phục để tuần tra xử lý vi phạm.

Qua đó, chỉ từ ngày 21 - 27/7 đã có gần 100 trường hợp thanh thiếu niên bị phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm, trong đó có gần 40 trường hợp điều khiển xe độ, chế, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường phố.

Nhóm thanh thiếu niên này hầu hết có độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi, cá biệt có trường hợp chỉ mới 13 tuổi và có cả nữ. Các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông bị CSGT Công an TP.Tam Kỳ phát hiện, xử lý cư trú nhiều địa bàn như Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình.

Không thể thờ ơ

Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ chia sẻ, việc tuần tra, xử lý của lực lượng CSGT về cơ bản chỉ giải quyết được “phần ngọn” của tình trạng này.

Quá trình xử lý, CSGT gặp khá nhiều khó khăn, nhiều thanh thiếu niên rất manh động, chạy xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bỏ chạy khi bị phát hiện, thậm chí có trường hợp chống trả lực lượng chức năng. Mức xử phạt đối với các trường hợp này còn khá thấp nên hiệu quả răn đe không cao.

Ngoài ra, CSGT cũng khó xử lý đối với một số trường hợp manh động điều khiển xe bỏ chạy, vì quá trình truy đuổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đối với người vi phạm lẫn người dân đi đường.

“Đối với hai trường hợp thanh thiếu niên va quẹt xe tại bùng binh An Hà, người nhà cho hay không rõ xe máy do ai cho mượn, cho rằng con mình ở nhà rất ngoan, nghe lời. Sự thiếu quan tâm của gia đình là một phần nguyên nhân dẫn đến vi phạm này khá phổ biến. Trong tuần, chúng tôi cũng ghi nhận có vụ tai nạn giao thông chết người mà nạn nhân điều khiển xe máy chỉ mới 15 tuổi” - Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm thông tin.

Thời gian qua, CSGT thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền an toàn giao thông, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền.

“Làm việc với các trường hợp vi phạm và gia đình, người thân, chúng tôi nhận thấy gia đình các em vẫn thờ ơ, thiếu sự giám sát, quản lý. Chúng tôi mong muốn gia đình, các tổ chức, đoàn thể, xã hội cùng đồng hành, giáo dục các em để tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, tránh tái diễn những trường hợp vi phạm.

Sắp tới đây, giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT sẽ có chương trình phối hợp, trong đó nhà trường, phụ huynh sẽ có cam kết với cơ quan công an về quản lý học sinh, không để các em điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện” - Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm nói.