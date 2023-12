Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kích hoạt và tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID

(QNO) - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo kích hoạt và tích hợp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) vào ứng dụng VNeID.

Người dân cảnh giác trước yêu cầu kích hoạt và tích hợp sổ đỏ vào VNeID từ số máy lạ. Ảnh: Cục An toàn thông tin

Theo Cục An toàn thông tin, lợi dụng việc nhiều người dân chưa nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến cài đặt ứng dụng VNeID, các đối tượng lừa đảo đã liên tục gọi điện, sau đó gửi đường link qua các trang mạng xã hội yêu cầu người dân truy cập và cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật và yêu cầu kích hoạt, tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng này.

Thực tế, tại một số tỉnh, thành phố có nhiều trường hợp mang sổ đỏ, căn cước công dân… đến trụ sở cơ quan nhà nước để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD sau khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu từ số máy lạ.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập vào các đường link lạ trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào.

Lực lượng công an chỉ hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử trực tiếp, hoàn toàn không qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội. Nếu có thắc mắc về ứng dụng VNeID, người dân cần liên hệ với cơ quan công an gần nhất, qua đường dây nóng Bộ Công an hoặc công an nơi cư trú.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước và cơ quan tư pháp để yêu cầu điều tra vụ án, nhận tiền hoặc yêu cầu đóng các khoản phí, nợ không xác định.

Đồng thời không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc trên qua điện thoại. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.