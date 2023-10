Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam phối hợp tổ công tác Bộ Công an xử lý hàng chục trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Chỉ trong đêm đầu tiên ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam phối hợp với Tổ công tác số 3 của Bộ Công an đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, có cả trường hợp dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra nồng độ cồn các tài xế. Ảnh: M.T

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an về kiểm tra đôn đốc thực hiện tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ công tác số 3 (Bộ Công an) tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Các tổ sẽ chốt chặn xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh: M.T

Tổ công tác của Bộ công an, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình và Công an huyện Duy Xuyên đã tập trung kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, ma túy trên tuyến quốc lộ 1, các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Thăng Bình và Duy Xuyên trong thời gian từ 19 giờ 30 đến 23 giờ.

Với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", vừa kết hợp kiểm tra lưu động và cố định, trong đêm ra quân đầu tiên vào tối 8/10, chỉ sau hơn 3 tiếng kiểm tra, các tổ công tác đã dừng hơn 950 phương tiện.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, trong đó có 3 tài xế ô tô, 1 trường hợp người điều khiển mô tô dương tính với chất ma túy.

Hàng chục trường hợp bị lập biên bản vi phạm. Ảnh: M.T

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trên tinh thần liên tục và khép kín, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.