Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Quyết liệt từ những ngày đầu

Liên tiếp nhiều đối tượng phạm pháp, đối tượng hình sự bị bắt giữ chỉ trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 cho thấy quyết tâm của công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt để thực hiện chỉ đạo liên quan của lãnh đạo Công an tỉnh.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ ra quân tuần tra đêm hưởng ứng đợt cao điểm. Ảnh: V.T

Nhiều chiến công

Ngay sau lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm (15/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Phạm Tấn Khải (SN2008, trú xã Tam Nghĩa, Núi Thành) và Trần Phan Khang (SN1998, trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) về tội “Cướp tài sản”.

Đến sáng 18/12, đối tượng thứ ba trong vụ việc là Lê Quang Thành (SN1997, trú tại thôn Long Bình, Tam Nghĩa, Núi Thành) cũng bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn. Đây là nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn giữa ban ngày vào đầu tháng 12 vừa qua. Qua đó, góp phần lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Duy Xuyên cũng nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép và một nhóm khác là thủ phạm trộm cắp xe máy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tại Hội An, hàng loạt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cũng lần lượt bị công an bắt giữ.

Ngay sau lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm, Công an Duy Xuyên đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân huyện đối với 31 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại cầu cầu Giao Thủy, (thuộc xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên). Bốn đối tượng bị khởi tố cùng 27 đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuất sắc làm rõ vụ lừa đảo qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng liên quan đối tượng Nguyễn Minh Phúc (SN1995, thường trú tại thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên).

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng bóc gỡ đường dây cho vay nặng lãi liên quan đến 3 đối tượng khác ở TP.Tam Kỳ, đồng thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí nóng, pháo…

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh cùng lực lượng CSGT công an các địa phương liên tục ra quân tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, CSGT cũng tham gia phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang một đối tượng cung cấp “khí cười” (N2O) ở địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

CSGT vẫn đang duy trì nhiều tổ tuần tra khép kín, với quyết tâm xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông ở các địa bàn trọng yếu.

Vì tết an vui

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, dịp cuối năm, trước thềm năm mới và Tết Nguyên đán dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ gia tăng và phức tạp hơn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công an thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Luy Na (TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

“Mục tiêu của đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này là đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo ổn định xã hội, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phải thực sự tạo chuyển biến tích cực; kết quả, cường độ thực hiện công tác phải cao hơn, biện pháp xử lý phải quyết liệt hơn” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Trong những ngày tới, công an toàn tỉnh sẽ triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh và các tổ công tác công an các địa phương sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục đảm bảo khép kín địa bàn, tập trung những địa bàn trọng điểm, phức tạp để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đường phố và các vi phạm pháp luật.

Các địa phương được yêu cầu triển khai quyết liệt giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Công an cũng sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung theo chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, kiểm tra xe khách, xe container…

“Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được phát động để tiếp tục giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm” - Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay.