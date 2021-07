Chốt chặn căng mình kiểm soát

Trước yêu cầu siết chặt hơn công tác phòng chống dịch Covid-19, các chốt chặn khu vực Bắc Quảng Nam đang tập trung lực lượng để đảm bảo thực hiện tốt việc kiểm soát, vừa tạo thuận lợi cho người lao động Quảng Nam trở về từ TP.Đà Nẵng, vừa tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện theo đúng thông báo mới nhất của UBND tỉnh về hạn chế ra và kiểm soát người về từ TP.Đà Nẵng trong thời gian này.

Ùn ùn rời Đà Nẵng

Lượng lớn người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Đà Nẵng đã cấp tập rời Đà Nẵng về quê khiến sáng hôm qua 22.7, quốc lộ 1 (đoạn qua xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) bị ùn ứ.

Tại chốt chặn khu vực Dốc Sỏi (xã Tam Nghĩa, Núi Thành), lượng phương tiện di chuyển qua chốt có phần giảm so với các ngày trước do đã có nhiều tỉnh, thành phía nam thực hiện Chỉ thị 15, 16. Một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt này chia sẻ, cơ bản các chủ phương tiện, người lưu thông qua chốt đều đã nắm bắt được các nội dung chỉ đạo mới nhất về phòng chống dịch và chấp hành nghiêm theo quy định.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát đặt tại khu vực này cuối giờ sáng 22.7, lượng phương tiện xếp hàng chờ khai báo y tế để vào Quảng Nam có lúc đỉnh điểm ùn ứ gần 500m khiến lực lượng chức năng vừa thực hiện các thủ tục kiểm soát, vừa động viên người dân trật tự để nhanh chóng giải tỏa tình hình.

Nhiều phương tiện đến từ TP.Đà Nẵng vào Quảng Nam không có mục đích thiết yếu được lực lượng chức năng kiên quyết vận động quay đầu xe để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Hàng dài người dân xếp hàng nhẫn nại chờ khai báo y tế để được về quê.

Ông Võ Cho (quê xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) ở trọ tại TP.Đà Nẵng, làm lao động phổ thông. Nghe tin từ trưa 22.7 Quảng Nam siết chặt đi lại giữa hai địa phương nên ông Cho đành phải về quê nghỉ tạm một thời gian.

Một trường hợp khác là bà Ngô Thị Hoa (quê xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) ra Đà Nẵng để trông cháu, nhưng nghe dịch bệnh phức tạp nên vội vã đưa cháu về quê Thăng Bình để ở tạm tránh dịch. Đông nhất vẫn là lao động phổ thông, lao động tự do, gấp gáp trở về khi nghe tin Quảng Nam sẽ cách ly tập trung người về từ Đà Nẵng sau 12 giờ trưa 22.7.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn thông tin, ngày 16.7 thị xã đã chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng lập danh sách người về từ TP.Đà Nẵng và các địa phương có dịch khác để gửi lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Từ tối 21.7, khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh thì việc này được siết chặt hơn; bên cạnh đó chính quyền cũng kêu gọi sự tự giác của người dân. Ngoài 2 chốt kiểm soát của tỉnh và 9 chốt kiểm soát do địa phương lập, chính quyền thị xã chỉ đạo các xã, phường giáp ranh với TP.Đà Nẵng kiểm soát chặt đường mòn, lối mở để đảm bảo an toàn cao nhất cho cộng đồng.

Siết chặt để phòng dịch

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho hay, sau khi có thông tin về việc khuyến cáo người dân trở về từ TP.Đà Nẵng trước 12 giờ trưa 22.7, từ chiều 21.7 đã có rất đông lao động Quảng Nam tại TP.Đà Nẵng trở về địa phương.

“Bà con đã bước đầu nắm thông tin và chấp hành khá tốt khuyến cáo theo quy định. Các chốt kiểm soát đang căng mình để làm tốt nhiệm vụ. Đêm 21.7, có rất đông người dân về, các chốt trực phải tập trung làm đến tận khuya. CSGT và các thành viên tổ chốt đã nỗ lực để phân luồng, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa cố gắng tạo điều kiện tối đa cho bà con trở về. Do lượng người quá đông nên việc kiểm soát, khai báo y tế kéo dài hơn thường lệ. Từ sau 12 giờ trưa 22.7, số lượng người và phương tiện qua các chốt kiểm soát giảm hẳn” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân nói.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, nhất là tại TP.Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã yêu cầu các chốt tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào giữa tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương được quán triệt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện công tác chốt chặn phòng chống dịch.

“Công an các xã phường tiếp tục phối hợp, phát huy tối đa hiệu quả của tổ giám sát cộng đồng, lực lượng tại cơ sở trong phòng chống dịch. Công an các đơn vị, địa phương vẫn đang duy trì 53 điểm chốt chặn, trong đó có 9 chốt theo Quyết định của UBND tỉnh và 43 chốt cấp huyện, xã. Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham gia các chốt chặn, các đơn vị cũng đã linh động tăng cường chi viện để thực hiện tốt việc kiểm soát. Từ đầu đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, các chốt đã kiểm tra kiểm soát gần 11.000 lượt người về từ TP.Đà Nẵng” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực an ninh mạng

Hiện nay, các thế lực thù địch, bọn phản động và tội phạm triệt để sử dụng các loại hình dịch vụ tiện ích trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội, blog, diễn đàn để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại, chống Đảng, Nhà nước trong lúc cả nước đang tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, xử lý tin giả, các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.