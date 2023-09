Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi nhân dân thực hiện cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(QNO) - Trước những diễn biến phức tạp về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã gửi thư kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ngày 20/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho hay, cùng với việc ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký thư kêu gọi nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh cùng tham gia.

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn Quảng Nam đã phát hiện 25 vụ, 136 đối tượng vi phạm liên quan vũ khí, công cụ hỗ trợ; đã khởi tố 14 vụ, 100 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, 3 đối tượng; đang điều tra xác minh 8 vụ, 33 đối tượng; thu giữ 30 khẩu súng các loại, hơn 1.100 viên đạn, 64 vũ khí thô sơ, 7 công cụ hỗ trợ.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Trí Thanh kêu gọi nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Vận động nhân dân giao nộp các loại súng tự chế. Ảnh: T.C

Đồng thời, kêu gọi nhân dân tự giác giao nộp và thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tích cực phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép để vận động giao nộp, thu hồi hoặc đấu tranh xử lý.

Đối với thông tin liên quan về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân báo về cơ quan công an số điện thoại tổng đài Cảnh sát 113; đường dây nóng công an tỉnh 0694.160.323 hoặc thông qua ứng dụng VnelD, các trang Zalo, Fanpage của lực lượng công an, các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công trợxã, phường, thị trấn trên địa bàn.