Có dấu chân lặng lẽ…

(Xuân Đinh Dậu) - Một năm. Dấu chân của người chiến sĩ công an in dài theo từng chuyên án. Từ những cánh rừng ở vành đai biên giới, trên chuyến tàu dọc dài đến tận Tháp Chàm - Phan Rang, hay hành trình ngược lên tận Tây Nguyên, những chiến công cứ lặng lẽ được viết nên, bằng quyết tâm của lực lượng, bằng mồ hôi, tâm huyết và nhiều hơn thế...

Trên 600 vụ xâm phạm trật tự xã hội được điều tra khám phá trong năm 2016, với 11/11 vụ trọng án được triệt phá hoàn toàn, là dấu chân lặng lẽ của lực lượng công an in dấu trong cuộc chiến không ngơi nghỉ với tội phạm. Cuối năm, lần giở nhật ký phá án...

Vào hiện trường vụ phá rừng pơ mu. Ảnh: THÀNH CÔNG

Vụ phá rừng pơ mu

Còn nhớ, những ngày đầu tháng 7, khi vụ phá rừng pơ mu lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam được phát hiện, đích thân Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Dũng (nay là Phó Giám đốc Công an tỉnh) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo trực tiếp công tác điều tra vụ việc. Ngay khi đặt chân xuống cửa khẩu, qua trao đổi nhanh với cán bộ điều tra, Đại tá Lợi lập tức chỉ đạo lực lượng đột nhập vào một nhà kho ngay sát cửa khẩu để truy tìm số gỗ pơ mu còn đang được cất giấu. Ngay sau đó, ông băng rừng, cùng đoàn công tác vào tận hiện trường nằm sâu trong vành đai biên giới. Những thông tin từ chuyến đi của người đứng đầu ngành đã nhanh chóng trở thành một mệnh lệnh quyết liệt cho lực lượng điều tra.

Tang vật thuốc nổ bị thu giữ vào tháng 7.2016.

Vụ phá rừng vành đai biên giới cửa khẩu huyện Nam Giang, khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào) bắt đầu được phanh phui vào ngày 12.7, khi Trạm Kiểm lâm địa bàn Chà Vàl, huyện Nam Giang phát hiện hàng trăm phách gỗ xẻ có chiều dài 2,1 - 2,2m tại khu vực biên giới Nam Giang, số gỗ này là loại gỗ pơ mu quý hiếm thuộc nhóm 2A. Tiếp tục kiểm tra, Công an huyện Nam Giang và lực lượng kiểm lâm phát hiện trong khuôn viên đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang đang tàng trữ một khối lượng lớn gỗ pơ mu với nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Mở rộng điều tra, đến ngày 19.7, Công an huyện Nam Giang đã tạm giữ 591 phách gỗ, 8 bi gỗ với tổng khối lượng gần 45m3. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định có 60 gốc cây pơ mu bị chặt hạ.

Vụ án dưới áp lực của dư luận rất lớn, lực lượng Công an Quảng Nam đã vào cuộc quyết liệt, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến nay đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ án.

12 năm phá án

Tháng 3.2016, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với C47 Bộ Công an; Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an Tp.Hội An triệt phá Chuyên án 316N, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật tại số nhà 193 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Tp.Hội An gồm: Phạm Minh Ngọc (sinh năm 1981, trú 308/C2, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Triệu Văn Phong (sinh năm 1991, trú xã Nam Hòa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Ngô Thiên Ân (sinh năm 1992, xã Tân Hiệp, Tp.Hội An). Trong đó, Ngọc là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 11 gói ma túy đá, 1 súng ngắn quân dụng bên trong có 5 viên đạn, 1 cân điện tử, 3 mã tấu, 1 súng bắn điện, 1 cây trường thương, 2 cây gậy chữ T và một số tang vật khác liên quan đến vụ án. Các đối tượng này cực kỳ nguy hiểm khi luôn có vũ khí “nóng” bên người. Đây là một trong những chuyên án tốn nhiều công sức khi phải 12 năm theo dõi mới triệt phá được.

Xóa đường dây cá độ bóng đá

Đầu tháng 9.2016, qua công tác nắm tình hình Công an TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh thu thập hồ sơ về nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet. Qua điều tra, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện đây là đường dây cá độ bóng đá chuyên nghiệp, tổ chức quy mô lớn và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Hàng chục trinh sát đã vào cuộc điều nghiên hoạt động của đường dây này. Theo đó, đến đầu tháng 12.2016, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ bắt 7 đối tượng liên quan đến đường dây này. Từ đó, làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Xuân Thành (sinh năm 1988, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh). Tại cơ quan công an, Thành khai nhận cuối tháng 8.2016, Thành vào TP.Hồ Chí Minh gặp người đàn ông tên Hùng để lấy một tài khoản cá cược bóng đá với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến qua mạng internet. Hạn mức của tài khoản này là 2 triệu đôla. Thành và Hùng thống nhất thỏa thuận với nhau 1 đô tương ứng với số tiền là 6.000 đồng. Sau khi có tài khoản, Thành về TP.Tam Kỳ tạo các tài khoản con rồi giao cho nhiều đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua sao kê dữ liệu, từ ngày 1.9 đến ngày 7.12.2016, tài khoản Thành tổ chức cho người khác đánh bạc đã phát sinh dữ liệu gần 60.000 lượt đánh bạc, với tổng số tiền hơn 3,4 triệu đô la ảo, tương đương hơn 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Cơ quan cảnh sát điều Công an TP.Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan đến hoạt động của đường dây. Đây là vụ đánh bạc quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Vụ tiền giả

Tháng 6.2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Nam đã điều tra khám phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh khu vực miền Trung.

Trước đó, vào ngày 15.5 có 2 đối tượng lạ mặt đã lân la đến các hàng quán tại chợ Vinh Huy, xã Bình Trị, Thăng Bình dùng tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng để mua các hàng hóa có giá trị thấp như bao thuốc lá, gói mì chính, sữa, card điện thoại... và nhận lại tiền thật. Tuy nhiên, một số người dân tại chợ nghi ngờ 2 thanh niên lạ mặt này dùng tiền giả để mua hàng nên đã gọi điện báo cho lực lượng công an.

Nhận định đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, địa bàn tiêu thụ rộng, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh khác nhau và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc, Cơ quan An ninh điều tra đã mở rộng vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan An ninh điều tra đã bóc gỡ đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu Chu Thị Oanh, trú tỉnh Cao Bằng cùng đồng bọn tại tỉnh Đắc Nông khi các đối tượng đang mang tiền giả đi tiêu thụ. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ trên người Oanh hơn 200 triệu đồng tiền polime giả mệnh giá 200 nghìn đồng. Oanh khai số tiền giả trên mua của một đối tượng là người Trung Quốc. Được biết, Oanh từng có tiền án về tội tiêu thụ tiền giả tại Cao Bằng.

XUÂN MAI - THÀNH CÔNG