Công an 9 địa phương đồng bằng điều tra khám phá 251 vụ phạm pháp hình sự

(QNO) - Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của công an các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức tại Phú Ninh vào chiều 22.6.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.C

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng xảy ra 257 vụ phạm pháp hình sự (giảm 74 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Công an các địa phương đã điều tra khám phá 251 vụ (tỷ lệ 86%); trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%, thu hồi nhiều tài sản có giá trị và tiền mặt hơn 2 tỷ đồng, xử lý hành chính 193 vụ/302 đối tượng với tiền phạt 445 triệu đồng.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường phát hiện 160 vụ/168 đối tượng (giảm 33 vụ so với cùng kỳ), khởi tố 10 vụ với 14 bị can, xử lý hành chính 133/168 đối tượng với tiền phạt 624 triệu đồng. Đồng thời khởi tố 63 vụ/77 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 312 vụ/756 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 41 vụ/132 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an 9 địa phương tiếp tục tăng cường nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh nông thôn; tiếp tục các nêu cao tinh thần trách nhiệm trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, phối hợp với các lực lượng làm tốt việc kiểm soát y tế, truy vết, cách ly theo quy định; tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn dân cư.