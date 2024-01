Công an Bắc Trà My xử phạt 797 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ

(QNO) - Sáng nay 10/1, Công an huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công an huyện Bắc Trà My ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: TÚ VÂN

Năm 2023, Công an huyện Bắc Trà My mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa tụ điểm tệ nạn xã hội, giải quyết những vấn đề nổi lên từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Trong năm, Công an huyện phát hiện 20 vụ xâm phạm trật tự xã hội; trong đó tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng với 9 vụ (chiếm 45%), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 4 vụ (20%). Công an huyện Bắc Trà My cũng bắt 5 vụ tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,753 gam heroin và 0,875 gam ketamine...

Qua tuần tra, lực lượng công an phát hiện và lập biên bản 806 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt 797 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, vượt 300% chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Công an huyện Bắc Trà My cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện trong năm.

Dịp này, Công an huyện Bắc Trà My có 19 tập thể, 28 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.