Công an các địa phương ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn

(QNO) - Sáng nay 15/12, Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an huyện Bắc Trà My vận động nhân dân giao nộp súng tự chế. Ảnh: TÚ VÂN

Trong đợt cao điểm, Công an huyện Bắc Trà My tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Tăng cường lực lượng bám sát địa bàn trọng điểm; làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đảm bảo an toàn các sự kiện lớn, hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và lễ hội văn hóa truyền thống đầu năm mới của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Năm 2023, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My đảm bảo ổn định. Công an huyện điều tra khám phá 17/19 vụ án hình sự (tỷ lệ 89,4%), xử lý thông tin tố giác tội phạm đạt 84% (42/50 tin), lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ 779 trường hợp. (THÚY VÂN - TUẤN TÚ)

* Sáng cùng ngày, Công an huyện Phước Sơn tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an huyện Phước Sơn diễu hành tuyên truyền sau lễ ra quân. Ảnh: PHONG PHÁI

Tại lễ ra quân, lãnh đạo huyện Phước Sơn yêu cầu Công an huyện chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đội nghiệp vụ Công an huyện và công an các xã, thị trấn tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật với quyết tâm cao nhất. Phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 85%.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an huyện Phước Sơn diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính ở thị trấn Khâm Đức. (MINH PHONG - PƠ LOONG PHÁI)

* Trong đợt ra quân cao điểm kéo dài từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024, Công an huyện Quế Sơn tập trung nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Công an huyện Quế Sơn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”. Ảnh: DUY THÁI

Trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người... Tăng cường tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Công an huyện Quế Sơn cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa và chủ động tố giác tội phạm. (DUY THÁI)