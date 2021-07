Công an chính quy về xã, bình yên về làng

Đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn Quảng Nam” (sau đây gọi tắt là đề án) đã phát huy hiệu quả và khẳng định được tính thiết thực, tạo được dấu ấn lớn ở các địa phương cơ sở. Vừa góp phần tạo chuyển hóa tốt ở các địa bàn phức tạp, vừa đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), lực lượng công an chính quy về xã đã đáp ứng tốt hơn cả kỳ vọng của các cấp chính quyền lẫn người dân địa phương.



Công an thị trấn Hương An trao trả tài sản bị đánh rơi cho công dân.

DẤU ẤN CÔNG AN CHÍNH QUY

Công an xã Cẩm Thanh phối hợp cùng công an thành phố Hội An chốt chặn khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Ghi ở địa bàn trọng điểm

Tháng 10 và 11.2020, tình trạng trộm cắp xảy ra tại xã Tam Dân (Phú Ninh) gây nhiều bức xúc trong nhân dân, tác động xấu đến tình hình ANTT. Trước tình hình đó, lực lượng công an chính quy được điều động về xã Tam Dân nhanh chóng bám sát các địa bàn, tích cực vào cuộc điều tra, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đưa các đối tượng có biểu hiện nghi vấn vào tầm ngắm.

Không lâu sau đó, thủ phạm của các vụ trộm cắp được làm rõ, truy thu tài sản trả lại cho người dân, xử lý đích đáng những đối tượng phạm tội. Trong chưa đầy một năm triển khai đề án (2020), Công an xã Tam Dân đã điều tra, làm rõ 20 vụ việc với 16 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội. Cạnh đó, đã xử phạt hành chính 22 trường hợp với gần 16 triệu đồng, vận động, thu hồi 1 xung kích điện, 2 cây kiếm tự chế trong nhân dân.

Ông Hồ Kỳ Phong (thôn Ngọc Tú, Tam Dân) chia sẻ, sự hiện diện của công an chính quy đã tạo được niềm tin rất lớn cho bà con. “Trước đây tình hình an ninh khá phức tạp, nhiều vụ trộm cắp, tệ nạn ma túy khiến bà con hết sức bức xúc, lo sợ. Từ khi công an chính quy về xã, những đối tượng cộm cán bị xử lý, địa bàn được bình yên trở lại. Chủ trương đưa công an chính quy về xã là hết sức thiết thực, nhờ đó mà bà con yên tâm làm ăn, bớt đi những tệ nạn trong cộng đồng” - ông Phong nói.

Tam Dân là địa bàn trọng điểm về ANTT nên lực lượng công an chính quy về xã phải đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, với bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, được đào tạo chính quy, bài bản, cán bộ chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng bám cơ sở, bám địa bàn, bám dân, liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ngoài 5 đồng chí công an chính quy, xã Tam Dân còn có 6 công an viên đảm nhận nhiệm vụ bám sát địa bàn tại 6 thôn, được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tốt với lực lượng công an chính quy xử lý kịp thời mọi vấn đề xảy ra. Nhờ đó, tình hình ANTT tại các thôn được kiểm soát tốt, từ đầu năm 2021, Tam Dân trở thành địa bàn trọng điểm đảm bảo về ANTT, sớm hơn gần nửa năm so với dự kiến.

Bình yên xứ dừa nước

Từ biển lên bờ, rất đông lao động ở xã Cẩm Thanh (Hội An) hoạt động phục vụ du lịch kể từ khi làn sóng du lịch sinh thái ùa về làng quê này. Du lịch có một dạo nở rộ kiểu tự phát, người người sắm thúng, sắm loa, chèo kéo khách tham quan rừng dừa nước, đua chen dịch vụ ăn uống…

Du lịch “ăn nên làm ra”, bình yên của xứ dừa nước cũng bị tác động mạnh, tình hình an ninh phức tạp hơn. Những năm trước, tình trạng xô dạt, chen lấn, tranh giành khách, trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra.

Trung tá Trần Văn Phúc - Trưởng Công an xã Cẩm Thanh thông tin, trong thời gian cao điểm, có đến 3.000 khách tham quan, sử dụng dịch vụ du lịch sinh thái, ăn uống ở rừng dừa. Doanh thu từ bán vé tham quan rừng dừa một năm lên đến gần 20 tỷ đồng, cho thấy sức hút rất lớn của du lịch địa phương. Tuy nhiên, những hệ lụy cũng nhanh chóng kéo đến ngay sau đó.

Vấn nạn nhức nhối là ô nhiễm tiếng ồn. Bà con thi nhau mua loa và mở hết công suất để lôi kéo, làm trò diễn cho khách. Cùng với đó, tình trạng thanh niên tụ tập sau 22 giờ đêm, uống rượu, gây rối khá phổ biến. Rừng dừa bát nháo, hỗn loạn.

Chính những áp lực về đảm bảo ANTT đặt ra từ sớm mà Công an TP.Hội An đã chủ động đưa công an chính quy về xã từ tháng 8.2018, trước thời điểm ban hành đề án. Hàng loạt giải pháp được thực thi, công an chính quy nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tổ chức tuyên truyền, quán triệt để lao động du lịch nắm bắt chủ trương, chấp hành tốt quy định về đảm bảo an ninh, chống ô nhiễm tiếng ồn. Kết thúc tuyên truyền, công an xã bắt đầu làm nghiêm, khi tiếp nhận thông tin phản ánh là có mặt ngay, xử lý đối với những người cố tình vi phạm.

“Chúng tôi làm liên tục, mạnh tay, làm việc với từng đối tượng vi phạm yêu cầu cam kết không tái phạm. Trong các cuộc họp, công an cũng lồng ghép phổ biến những chủ trương về ANTT, kịp thời thông tin tình hình, giúp người dân nắm bắt và khuyến nghị bà con chấp hành.

Ngoài ra, từ thông tin của đội ngũ công an viên các thôn, công an xã đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ theo dõi nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, phối hợp với lực lượng 111, dân quân tự vệ địa phương triệt phá các tụ điểm mất an ninh như đầu cầu Cửa Đại, các ngã ba, ngã tư mà thanh niên hư hỏng thường tụ tập rượu chè, gây rối, đánh bạc.

Tình hình chuyển biến nhanh, sau hơn 2 tháng về xã, ANTT đã bước đầu được lập lại. Cẩm Thanh cũng là địa phương phát huy khá tốt hiệu quả của camera an ninh, với hơn 60 camera được lắp đặt, chưa kể camera gia đình, cơ sở lưu trú” - Trung tá Trần Văn Phúc nói.

Kêu gọi cộng đồng chống dịch

Tháng 3.2020, thị trấn Hương An được thành lập, được xem là trung tâm kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện Quế Sơn, nằm trong vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh. Đây cũng là thời điểm 100% xã trên địa bàn tỉnh được điều động, bố trí công an chính quy.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nơi ăn, ở, địa bàn công tác rộng, cán bộ chiến sĩ được điều động, bổ nhiệm cho công an thị trấn Hương An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước khắc phục khó khăn để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, đảm bảo bình yên trong mỗi thôn, tổ.

Vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi từ thực tế cơ sở, Công an xã đã ngày đêm bám địa bàn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nắm bắt những diễn biến tình hình ANTT ở từng thôn xóm để kịp thời giải quyết.

Đại úy Nguyễn Minh Tài - Phó trưởng Công an thị trấn Hương An cho hay, trước khi công an chính quy được điều động về thị trấn, tình hình ANTT ở đây khá phức tạp, lực lượng bán chuyên trách trước đó giải quyết chưa rốt ráo, thiếu tính răn đe giáo dục, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh.

“Xác định những khó khăn, thách thức, công an xã chính quy đã chủ động gắn bó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cấp ngành địa phương, tranh thủ các diễn đàn để tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng của dân, dù đôi khi chỉ là thông tin rất nhỏ về an ninh.

Chúng tôi tập trung rất mạnh cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhiều nội dung tuyên truyền, đa dạng hóa cách thức tiếp cận, phổ biến cho bà con. Bám sát, lắng nghe, làm những gì dân cần, nói để dân tin, từ đó công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thuận lợi hơn hẳn.

Tệ nạn ma túy, mại dâm, đánh bạc được triệt xóa, niềm tin trong chính quyền và nhân dân lớn dần. Đặc biệt, trong công tác chống dịch, với mục tiêu đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, chính người dân đã hỗ trợ đắc lực cho công an trong việc triển khai các giải pháp phòng chống Covid-19” - Đại úy Nguyễn Minh Tài nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh: Công an xã chính quy là nhân lực chủ yếu “nuôi sống” dữ liệu quốc gia về dân cư “Việc bố trí công an xã chính quy nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; khắc phục được những tồn tại, hạn chế của lực lượng công an xã bán chuyên trách. Tình hình ANTT tại cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người được sâu sát, nhanh chóng, không để bị động, bất ngờ; chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên. Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và các vấn đề phức tạp về ANTT được thực hiện bài bản, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Mặt khác, sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy thể hiện sự răn đe, trấn áp đối với đối tượng có âm mưu hoạt động xâm phạm ANTT, giúp phòng ngừa, hạn chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an xã chính quy là nguồn nhân lực chủ yếu trong việc xây dựng, thực hiện và “nuôi sống” dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và cải cách hành chính công”. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Người dân yên tâm hơn khi công an chính quy về xã “Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai rất quyết liệt chủ trương bố trí công an chính quy về xã. Tôi đặc biệt biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ công an chính quy. Lực lượng này đã không quản ngày đêm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để kịp thời tham mưu chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Không chỉ đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, công an chính quy còn xung kích trong những hoạt động lớn như chiến dịch cấp căn cước công dân, thu thập dữ liệu dân cư, phòng chống dịch Covid-19. Những đóng góp thầm lặng của lực lượng này qua các đợt khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh đã thể hiện vai trò, sứ mệnh của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, lắng nghe dân, giúp dân. Chính sự nhiệt huyết, trách nhiệm ấy không chỉ tạo được sự vững tin cho chính quyền, mà người dân cũng yên tâm hơn rất nhiều”.

Công an chính quy thường xuyên về cơ sở, nắm tình hình từ người dân. Ảnh: XUÂN MAI

LÁ CHẮN THÉP

Không chỉ mang lại thay đổi rõ rệt về tình hình ANTT ở các địa bàn, công an xã chính quy còn thổi một luồng gió mới trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia. Vừa phòng ngừa, đấu tranh xử lý với các loại tội phạm, công an chính quy còn là lực lượng xông pha nơi tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại cơ sở.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, 100% số xã đã được điều động, bố trí công an xã chính quy ngay từ quý I năm 2020. Đến nay, tổng số công an xã chính quy trên toàn tỉnh là 1.014 đồng chí, với 203 trưởng công an xã, 171 phó trưởng công an xã và 640 công an viên.

Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã, lực lượng công an chính quy đã bám sát địa bàn, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác. Cùng với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã kích hoạt được ý thức tự phòng, tự quản, tự giác chấp hành pháp luật, đấu tranh với tội phạm của đông đảo quần chúng ngay từ cơ sở.

Theo thống kê của Công an tỉnh, có đến hơn 1.200 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT được duy trì một cách hiệu quả nhờ có sự tương trợ của công an xã chính quy. Nhân dân cung cấp hàng trăm tin, giúp lực lượng công an phát hiện, điều tra xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp, cho thấy niềm tin lớn dần đối với đội ngũ công an chính quy về xã.

Nếu như trước đây, công an xã bán chuyên trách hầu hết chỉ làm theo giờ hành chính, không tổ chức trực ban, chỉ giải quyết sau khi có vụ việc xảy ra, thì sự hiện diện của công an xã chính quy với chế độ trực ban 24/24h đã “thay máu” cơ chế vận hành ở cấp xã, phường. Nhờ bám dân, sát dân, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ, quản lý tốt đối tượng, tăng cường tuần tra, nhất là tuần tra đêm, tình hình tội phạm giảm đáng kể.

Nhiều chiến công xuất sắc được lập nên nhờ sự tinh nhuệ, nghiệp vụ bài bản của công an xã chính quy. Con số gần 1.900 vụ vi phạm pháp luật với hơn 3.400 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, ma túy được công an xã chính quy phát hiện khẳng định vai trò “lá chắn thép” của công an chính quy, minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của đề án.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an chính quy tăng cường bám sát địa bàn, nắm hộ, nắm người, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Trải qua hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, công an xã, phường đã phối hợp với ngành y tế rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp nhiễm và có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Bên cạnh việc trực tại các chốt kiểm soát địa phương, lực lượng này cũng đã tích cực phối hợp vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương về phòng chống dịch bệnh. “Chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch gần đây nhất từ ngày 29.4, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 500 trường hợp, xử phạt hơn 600 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch. Công an xã chính quy là lực lượng chủ động kết nối, trao đổi thông tin, thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng địa phương xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh” - Thượng tá Nguyễn Thành Long cho hay.

VƯỢT KHÓ, VÌ NHIỆM VỤ

Thượng úy Đoàn Thị Hải Vân (Công an thị trấn Hương An) ẵm em bé giúp một bà mẹ làm thủ tục cấp căn cước công dân vào tháng 5 vừa qua.

Thượng úy Đoàn Thị Hải Vân được điều động từ trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V về làm công an viên tại thị trấn Hương An. Là nữ, công việc ở môi trường mới vất vả hơn, nhưng Thượng úy Vân luôn chủ động thu xếp công việc gia đình, nỗ lực thích ứng và làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Dù về xã vất vả hơn nhiều nhưng được sâu sát, gần gũi với bà con nhân dân, tôi cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, nỗ lực nhiều hơn vì bình yên cho nơi này. May mắn là bà con rất tin tưởng vào công an xã chính quy, luôn dành nhiều tình cảm, hỗ trợ hết mình nên công việc cũng khá thuận lợi” - Thượng úy Vân chia sẻ.

Là một trong những địa phương đưa công an chính quy về xã sớm nhất trong toàn tỉnh, nhiều địa bàn phức tạp của TP.Hội An đã có chuyển biến lớn về ANTT. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An cho hay, dù còn nhiều khó khăn về trụ sở làm việc, áp lực công việc cao, song công an chính quy đã rất nỗ lực vượt khó.

“Vừa tuyên truyền chống dịch, vừa thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân, vừa phải đảm đương những hoạt động chuyên môn thường ngày, anh em công an chính quy ở cơ sở phải nỗ lực hơn rất nhiều lần. Từ đầu năm đến nay, chưa có cán bộ chiến sĩ nào được giải quyết cho nghỉ phép, anh em vẫn bám sát địa bàn, làm tốt công việc, có nhiều sáng kiến giá trị giúp cho địa phương trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống dịch” - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ nhấn mạnh.