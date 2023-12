Công an Điện Bàn bắt đối tượng trộm cắp, phát hiện thêm ma túy

Tạm giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản

T.CÔNG - T.PHƯƠNG | 26/12/2023 - 15:22

(QNO) - Ngày 26/12, Công an TP.Hội An cho hay đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng T.T.Ch.(SN 1976, trú tại khối Hà Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An) để tiếp tục điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản.