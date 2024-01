Công an Duy Xuyên điều tra khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%

(QNO) - Chiều 11/1, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho biết, năm 2023 đơn vị chủ động nắm bắt, dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an trên địa bàn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đặc biệt, chủ động mở các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm. Trong năm 2023, Công an huyện Duy Xuyên đã điều tra, làm rõ 71/80 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 184 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Có 6 tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: N.T

Cũng trong năm qua, Công an huyện Duy Xuyên tiếp nhận 201 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra. Kết quả giải quyết, xác minh đạt tỷ lệ gần 90%. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra tình trạng oan sai.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện Duy Xuyên tổ chức 390 lượt tuyên truyền về an toàn giao thông, 637 ca tuần tra kiểm soát trên địa bàn với sự tham gia của 2.502 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 2.294 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 954 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, thu nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Duy Xuyên. Ảnh: N.T

Đáng ghi nhận, Công an huyện Duy Xuyên thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dịp này, 6 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an huyện Duy Xuyên vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 7 tập thể và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân.