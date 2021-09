Công an Hội An mở đợt tấn công tội phạm dịp tết

(QNO) - Sáng nay 18.12, toàn lực lượng Công an TP.Hội An ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Hội An. Ảnh: QUỐC HẢI

Từ nay đến ngày 15.2.2019, toàn lực lượng Công an thành phố tập trung phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý các vấn đề an ninh trật tự từ cơ sở. Kiềm chế các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An cho biết: “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các đội, công an các xã, phường với tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; tai nạn giao thông giảm 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước”.

Các lực lượng đồng loạt ra quân vào sáng 18.12. Ảnh: QUỐC HẢI

Đợt này, Công an Hội An tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông trong khu phố cổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội. Tập trung phòng chống ma túy, xử lý các vụ có yếu tố đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật, nhất là cướp giật tài sản của du khách...

QUỐC HẢI