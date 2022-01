Công an Phú Ninh đánh án ma túy cuối năm

(QNO) - Một chuyên án ma túy lớn vừa được Công an huyện Phú Ninh chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam phá thành công, 5 đối tượng bị bắt giữ cùng lượng tang vật là ma túy tổng hợp, ma túy đá khá lớn.

Số ma túy được thu giữ ngay trên xe đối tượng Danh. Ảnh: L.T

Truy tìm nguồn cung ma túy

Cuối tháng 9.2021, các đối tượng nghiện trên địa bàn TP.Tam Kỳ và huyện Tiên Phước thường xuyên tập trung trên địa bàn huyện Phú Ninh một cách bất thường, số lượng ngày càng tăng. Hành tung của các đối tượng này không qua được mắt các trinh sát ma túy công an huyện Phú Ninh.

Để làm rõ về nguồn cung cấp ma túy, nhiều trinh sát có bề dày kinh nghiệm được tung vào cuộc. Sau thời gian nắm tình hình, bằng những nguồn tin thu thập được, các trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ ngoài tỉnh về địa bàn Phú Ninh tiêu thụ. Địa điểm, thời gian giao nhận hàng được chúng thường xuyên thay đổi. Trước tình hình đó, Trưởng Công an huyện Phú Ninh đã thành lập ban chuyên án, đưa nhiều trinh sát có kinh nghiệm để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy này.

Đối tượng Danh (trái) và Phước. Ảnh: L.T

Qua xác minh, công an phát hiện các đối tượng nghi vấn thường trú tại xã Tam Dân (Phú Ninh), là số đối tượng cộm cán trên địa bàn, đã có nhiều tiền án, tiền sự. Để có hàng tiêu thụ cho các con nghiện, các đối tượng đã lấy hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa về địa phương.

Ban chuyên án đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, xác minh các thông tin có liên quan đến đường dây này. Từ đó, dấu vết của nhóm đối tượng từng bước được làm rõ. Đường dây mua bán trái phép ma túy lộ diện bao gồm các đối tượng Ngô Văn Phước (SN 1991), Nguyễn Đình Danh (SN 1989), Nguyễn Thành Luân (SN 1994), Huỳnh Ngọc Tiên (SN 1996) cùng trú xã Tam Dân (Phú Ninh) do Phước, Danh cầm đầu. Công an huyện Phú Ninh quyết tâm phá án.

Triệt xóa đường dây ma túy

Ròng rã nhiều tháng trời theo dấu các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, mọi thông tin về hoạt động, diễn biến của đối tượng đều được các trinh sát tổng hợp, phân tích và đánh giá đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hành vi mua bán, vận chuyển mà các đối tượng thực hiện không theo bất cứ một quy luật nào nên việc bắt quả tang mua bán hay vận chuyển được nan chuyên án tính toán kỹ càng.

Số ma túy đá được công an thu giữ sau khi phá án. Ảnh: L.T

Để thực hiện kế hoạch phá án, ban chuyên án đã huy động toàn bộ lực lượng công an huyện, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phân công thành nhiều tổ công tác triển khai biện pháp nghiệp vụ.

Đêm 13.1, ban chuyên án đã chỉ đạo một tổ công tác theo dõi, bắt quả tang Phước, Luân đang bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn, thu giữ trên người Phước 2 gói với số lượng 0,17 gam ma túy dạng đá, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động và nhiều thẻ ngân hàng. Để không đánh động đến các đối tượng còn lại, công tác bắt giữ đối tượng Phước, Luân được giữ bí mật tuyệt đối.

Cùng lúc, 2 tổ công tác được cử giám sát quá trình di chuyển của đối tượng Danh, Tiên nhận hàng từ thành phố Hồ Chí Minh để đưa về địa phương. Tất cả tuyến đường về địa bàn huyện Phú Ninh đều được lực lượng trinh sát bố trí.

Đến rạng sáng ngày 15.1, khi Danh điều khiển xe ô tô mang BKS 92A - 262.22 chở theo Tiên và Lê Thanh Hải (SN 1999, trú Tam Dân, Phú Ninh) đi qua trạm thu phí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn xã Tam Thái, lực lượng trinh sát ập đến bắt giữ. Qua khám xét người, phương tiện, Công an Phú Ninh phát hiện, tạm giữ một lượng lớn ma túy gồm 50 viên ma túy tổng hợp, 50 gam ma túy dạng đá, 4 điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan khác. Cũng ngay trong sáng 15.1, ban chuyên án đã khám xét 6 địa điểm nghi ngờ, tiếp tục phát hiện, tạm giữ 6 gam ma túy dạng đá và tang vật. Các đối tượng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội.

Chuyên án ma túy lớn được triệt xóa, góp thêm chiến công xuất sắc của Công an huyện Phú Ninh trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, góp phần vì một xuân mới bình yên trên địa bàn huyện.