Công an Quảng Nam có tân Phó Giám đốc

(QNO) - Sáng nay 17.3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Trung tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Trung tá Nguyễn Văn Tuấn - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự lễ công bố.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vào công an nhân dân tháng 10.1999, vào Đảng tháng 4.2003, là tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm, cử nhân Cảnh sát kinh tế Học viện Cảnh sát nhân dân, cử nhân Tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Phó Cục trưởng, Thư ký Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định điều động công tác đối với Trung tá Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: T.C

Trải qua nhiều vị trí công tác từ trợ giảng, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đến Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn đã có quá trình nghiên cứu, học tập xuất sắc và tích lũy nhiều kinh nghiệm giảng dạy, quản lý cũng như khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác công an, nhất là tham mưu trên lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc điều động Trung tá Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao, thể hiện sự quan tâm trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Trung tá Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: T.C

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị tân Phó Giám đốc Công an tỉnh phát huy kinh nghiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán phong phú, đa dạng của con người xứ Quảng và mảnh đất “Ngũ phụng tề phi” với nhiều nhân sĩ, trí thức, chí sĩ yêu nước, lãnh tụ cách mạng.

Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự phân công, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ huy để thực tốt các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chúc mừng Công an tỉnh có tân Phó Giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ, đây là vinh dự, tự hào đối với Quảng Nam, Công an tỉnh và cá nhân Trung tá Nguyễn Văn Tuấn.

Khẳng định truyền thống của Quảng Nam nói chung, Công an tỉnh nói riêng, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ kỳ vọng Trung tá Nguyễn Văn Tuấn sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện phấn đấu, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, tiếp tục xây dựng hình ảnh của Công an tỉnh và địa bàn Quảng Nam trên chặng đường phát triển mới.