Công an Quảng Nam điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí phó phòng

(QNO) - Chiều nay 4/4, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa các cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Q.H

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động Thượng tá Phan Văn Đức (SN 1970, quê quán quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Thị Thu Sương (SN 1977, quê quán thị xã Điện Bàn) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường.

Thượng tá Phan Chu Ký (SN 1979, quê quán huyện Núi Thành) - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường.

Trung tá Hồ Quang Hải (SN 1981, quê quán huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đức Thắng (SN 1979, quê quán TP.Tam Kỳ) - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm kinh tế khác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Chúc mừng 5 cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thông nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác công an; đồng thời tạo sự đoàn kết thống nhất, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ huy để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.