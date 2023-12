Công an Quảng Nam ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

(QNO) - Sáng nay 15/12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: XUÂN MAI

Đợt ra quân cao điểm bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024. Toàn lực lượng Công an tỉnh chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT trên phạm vi toàn tỉnh và trên từng địa bàn, lĩnh vực; kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phá hoại, khủng bố; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cờ bạc...

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: XUÂN MAI

Thường xuyên nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh tội phạm lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết. Đấu tranh triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Ngoài ra, tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, phát huy vai trò của lực lượng công an cấp xã trong công tác đảm bảo ANTT. Toàn lực lượng quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc tết ở địa phương, các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: XUÂN MAI

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; tạo khí thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động. Lực lượng công an dự lường những vấn đề liên quan để không bị động, bất ngờ; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lực lượng “đánh đúng, đánh trúng” bảo đảm tốt ANTT.

Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đợt cao điểm; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho nhân dân vui tết - đón xuân an lành, hạnh phúc.

Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: XUÂN MAI

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.