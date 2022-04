Công an Quảng Nam - Sê Kông duy trì hợp tác đảm bảo an ninh biên giới

(QNO) - Tại tỉnh Sê Kông (Lào) vừa diễn ra hội nghị hợp tác thường niên năm 2022 giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông.

Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng việc hợp tác đảm bảo an ninh biên giới giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Sê Kông luôn được duy trì hiệu quả. Hai bên phối hợp đảm bảo an toàn lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; quản lý tốt địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu, phát triển kinh tế; ngăn chặn, phòng ngừa di cư tự do, kết hôn ngoài giá thú.

Công an 2 tỉnh đã thiết lập đường dây nóng 3 cấp từ tỉnh đến xã để chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, trọng tâm là tội phạm ma túy. Công an tỉnh Quảng Nam cũng tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Sê Kông kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng nhà làm việc cho công an Lào tại các bản giáp biên.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông đã ký kết biên bản hợp tác thường niên năm 2022.