Công an Quảng Nam tập huấn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(QNO) - Sáng nay 8.6, Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ làm công tác thanh tra của các đơn vị thuộc công an tỉnh, công an các huyện và các xã trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham dự hội nghị tập huấn.

Theo Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc công an tỉnh, thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh quan tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nội dung tập huấn nhằm tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trao đổi thảo luận thẳng thắn, làm rõ những vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để có giải pháp tháo gỡ tốt hơn trong thời gian đến.

Cũng tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn được các báo cáo viên thuộc Thanh tra Bộ Công an phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản và những kinh nghiệm giải quyết một số tình huống phức tạp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.