Công an Quế Sơn lắng nghe ý kiến nhân dân

(QNO) - Chiều nay 31/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân với sự tham gia của gần 150 người dân.

Quang cảnh hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Ảnh: DUY THÁI

Tại hội nghị, Công an huyện Quế Sơn báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng từ đầu năm 2023 đến nay.

Góp ý xây dựng lực lượng công an, người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của Công an huyện Quế Sơn. Nhất là từ khi công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được đảm bảo, các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời.

Người dân đề nghị lực lượng công an tiếp tục đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy, trộm cắp; lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh; mở phiên tòa lưu động ở cơ sở; có cơ chế hỗ trợ hoạt động của đội dân phòng; xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy...

Người dân tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: DUY THÁI

Lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn tiếp thu, giải đáp cụ thể những ý kiến đóng góp và mong muốn người dân tiếp tục hỗ trợ, cung cấp thông tin để lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn đề nghị lực lượng Công an huyện sâu sát với nhân dân; tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn, đối tượng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt kéo giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn tệ nạn ma túy, trộm cắp trên địa bàn.