Công an Tam Kỳ, Hội An tuyên truyền phòng chống ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26.6).

Tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Ảnh: HOÀNG VŨ

Với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”, Công an TP.Tam Kỳ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tính nguy hiểm, hậu quả và tác hại của ma túy; phát động mạnh mẽ, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu trong phong trào phòng chống ma túy...

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.Tam Kỳ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã bắt, khởi tố 17 vụ với 32 bị can về các hành vi liên quan đến ma túy; xử lý hành chính 18 vụ, 130 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền phạt gần 140 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 15 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

* Công an TP.Hội An cũng đang mở đợt ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy.

Công an TP.Hội An đề nghị nhân dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma túy bằng các hành động thiết thực như: giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy; khi phát hiện các hành vi mua bán, sử dụng, trồng cây có chưa chất ma túy cần báo ngay cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền...

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.Hội An phối hợp bắt giữ 4 vụ với 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính 50 vụ với 75 đối tượng vi phạm về ma túy.