Công an Tây Giang mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(QNO) - Sáng nay 15/12, Công an huyện Tây Giang ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024.

Ông Mạc Như Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang giao nhiệm vụ cho Công an huyện Tây Giang trong đợt cao điểm. Ảnh: H.Đ.G

Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng; trật tự công cộng, an toàn cháy nổ, trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tây Giang hưởng ứng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cán bộ chiến sĩ Công an huyện trong việc duy trì tốt sự ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tây Giang ra quân hưởng ứng đợt cao điểm. Ảnh: H.Đ.G

Mỗi chiến sĩ Công an huyện Tây Giang sẽ quán triệt tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững lễ tiết, tác phong nghiêm túc “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đợt cao điểm sẽ được tổ chức từ nay đến hết ngày 29/2. Công an huyện Tây Giang sẽ duy trì hoạt động tổ công tác đặc biệt, kết hợp nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật của nhân dân, vì một cái tết an vui cho đồng bào vùng cao.