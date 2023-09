Công an Tây Giang ra quân tổ công tác đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự

(QNO) - Sáng nay 6/9, Công an huyện Tây Giang ra quân Tổ công tác đặc biệt về tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội (Tổ 08).

Tổ 08 diễu hành tuyên truyền đợt cao điểm tuần tra tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.Q

Tổ 08 chia thành 4 tổ hoạt động, mỗi tổ từ 6 - 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện Tây Giang và công an các xã.

Tổ có nhiệm vụ chủ động nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh trật tự từ nay đến cuối năm 2023. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; sẵn sàng phương án, kế hoạch, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Cùng với Tổ 08, thời gian tới Công an huyện Tây Giang sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản, phát huy vai trò lực lượng công an xã trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ngay sau lễ ra quân, Tổ 08 đã diễu hành tuyên truyền đợt cao điểm tuần tra tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.