Công an Tây Giang tổ chức hội thi tìm hiểu nghiệp vụ cảnh sát nhân dân

(QNO) - Ngày 29.3, Công an huyện Tây Giang tổ chức hội thi “Tìm hiểu công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân” năm 2022.

Khen thưởng các đơn vị đoạt giải tại hội thi. Ảnh: Đ.H

Tham gia hội thi có 14 đội, gồm 4 đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an 10 xã. Các đội trải qua 2 phần thi: khởi động và về đích. Nội dung thi bám sát các quy định của ngành và hướng dẫn của Giám đốc Công an tỉnh về công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát nhân dân; thực tiễn công tác công an với chủ đề “Lực lượng cảnh sát Công an huyện Tây Giang tinh thông nghiệp vụ; mưu trí, dũng cảm trong tấn công, trấn áp tội phạm; tâm huyết, sáng tạo, làm chủ công nghệ”.

Thiếu tá Ngô Văn Thìn - Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, hội thi là sân chơi bổ ích, cơ hội để mỗi cán bộ chiến sĩ giao lưu, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn công tác. Đây cũng là bước chuẩn bị lực lượng để tham gia hội thi cấp tỉnh sắp đến.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện, giải nhì Công an xã A Nông và giải ba Công an xã A Vương.