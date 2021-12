Công an Tiên Phước, Đại Lộc ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết

(QNO) - Sáng nay 21.12, Công an huyện Tiên Phước tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của huyện, tỉnh.

Công an huyện Tiên Phước tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thượng tá Lê Thanh Phát - Trưởng Công an huyện Tiên Phước yêu cầu các đội nghiệp vụ Công an huyện và công an 15 xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ. Ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy… không để bị động, bất ngờ.



Lực lượng Công an huyện Tiên Phước diễu hành sau lễ ra quan. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tại lễ ra quân, ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đánh giá cao nỗ lực và thành quả Công an huyện Tiên Phước đạt được trong những năm qua. Đợt cao điểm này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết và tạo tiền đề để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2022.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm đến ngày 10.3.2022.

* Hôm qua 20.12, Công an huyện Đại Lộc tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.

Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: P.Đ.N

Trong đợt cao điểm kéo dài đến ngày 14.2.2022, Công an huyện Đại Lộc tập trung cao độ lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm. Tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, hoạt động lưu động; các tổ chức liên quan đến tín dụng đen, tụ điểm đánh bạc, mại dâm... Nỗ lực không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp tết và các lễ hội đầu năm.

Cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý thông tin và các vụ án đã khởi tố để đưa ra xét xử… nhằm kịp thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.