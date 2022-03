Công an tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm mới 2 phó trưởng phòng

(QNO) - Sáng nay 31.3, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Sông Thu trao quyết định cho hai đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Q.H

Tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Thanh Thủy (SN 1976, quê quán huyện Núi Thành, nguyên Đội trưởng Đội An ninh thuộc Công an huyện Núi Thành) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Đồng thời bổ nhiệm Đại úy Phạm Văn Tuấn (SN 1986, quê quán TP.Tam Kỳ, nguyên Đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Đây là hai đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong công tác, được tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu chúc mừng hai đồng chí vừa được bổ nhiệm. Với vai trò cương vị mới, trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn, đồng chí Huỳnh Sông Thu yêu cầu những cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết thống nhất, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ huy để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.