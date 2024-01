Công an tỉnh Quảng Nam: Dẫn đầu phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

Khép lại năm 2023 với nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các tập thể trực thuộc Công an tỉnh nhận Cờ thi đua do Bộ Công an tặng về thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2023. Ảnh: T.C

Đồng bộ nhiều giải pháp

Nhiều thách thức được nhận diện trong năm 2023: thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá; an ninh, trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định, nhất là ở cơ sở.

Ngoài ra, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, số tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng, tệ nạn cờ bạc, ma túy diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra nhiều, thiệt hại lớn về người và tài sản...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, không hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của tỉnh.

“Công an tỉnh đã chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự.

Nhiều giải pháp đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, môi trường được chú trọng triển khai. Toàn lực lượng cũng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Để tội phạm “không có đất sống”

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng, năm 2023 Công an Quảng Nam đã để lại dấu ấn lớn, với nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Nhiều chuyên án có quy mô liên tỉnh, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia được các đơn vị Công an tỉnh phối hợp cùng với các cục nghiệp vụ, công an các địa phương đấu tranh triệt phá.

Năm 2024, toàn lực lượng Công an tỉnh nêu cao quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

“Những kết quả nổi bật đó phản ánh quyết tâm rất lớn của Công an tỉnh Quảng Nam, công an các địa phương, trong bối cảnh áp lực, thách thức ngày càng gia tăng.

Trong năm 2024, Bộ Công an không giảm chỉ tiêu đối với các tiêu chí liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng công an, do đó đòi hỏi công an các địa phương, trong đó có Quảng Nam phải cố gắng không ngừng nghỉ, vì mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ an ninh trật tự, phục vụ công cuộc phát triển chung của đất nước” - Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhấn mạnh.

Chia sẻ những áp lực mà cả hệ thống chính trị đang đối mặt trong bối cảnh hiện tại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bày tỏ kỳ vọng Công an Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho hay, năm 2024 là năm rất khác, khi toàn hệ thống chính trị phải tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng.

Sai phạm của tập thể, các cá nhân trong năm 2023 ít nhiều tác động tư tưởng cán bộ, đảng viên, hậu quả thiên tai các năm chưa thể khắc phục triệt để và những thách thức từ tình hình thế giới, trong nước sẽ tiếp tục ảnh hưởng.

“Công an Quảng Nam đã rất vất vả trong năm 2023, nhưng thời gian tới dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa. Do đó, cần nắm bắt từ sớm, từ xa, phát huy thế chủ động, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm phi truyền thống, tội phạm trên không gian mạng.

Phải nỗ lực để Quảng Nam không có đất cho tội phạm tồn tại, trấn áp thực sự mạnh mẽ, hiệu quả, đủ sức răn đe. Đồng thời công an cũng nên đi đầu trong Đề án 06, là dấu ấn của chuyển đổi số, truyền cảm hứng cho người dân hưởng ứng và tham gia các nội dung trong đề án quan trọng này. Thời gian qua, Công an tỉnh đã làm rất tốt nhiệm vụ phối hợp, cải cách tư pháp, và sẽ phải làm tốt hơn nữa trong năm mới 2024” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.