Công an tỉnh Quảng Nam nhận Cờ thi đua năm 2023 của Bộ Công an

(QNO) - Sáng nay 4/1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên phải) nhận Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Trong nước và trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, ngày càng tinh vi, công khai và trực diện hơn. An ninh, trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định, nhất là ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.C

Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm, một số loại tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng, tệ nạn cờ bạc, ma túy diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra nhiều, thiệt hại lớn về người và tài sản... Những yếu tố trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, không hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện quyết liệt. Công an Quảng Nam mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát; thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, môi trường.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì thảo luận. Ảnh: T.C

Trong năm, các đơn vị đã điều tra, khám phá 687/776 vụ xâm phạm trật tự xã hội (tỷ lệ 88,5%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 113/122 vụ (92,6%); bắt, thanh loại và vận động 37 đối tượng truy nã; thụ lý, giải quyết 2.159/2.476 tin (87,2%).

Công an tỉnh và nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và các cấp biểu dương, tặng nhiều danh hiệu cao quý. Với những thành tích nổi bật trong năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: T.C

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung kiểm điểm, đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác công an năm 2024.

Hội nghị cũng quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2024, gắn với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Hội nghị bế mạc vào chiều nay 4/1.