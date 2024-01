Công an TP.Hội An khám phá 20/22 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

(QNO) - Công an TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: PHAN SƠN

Năm 2023, lực lượng Công an TP.Hội An nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các đối tượng; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường.

Trong năm, Công an TP.Hội An điều tra làm rõ 54/63 vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 20/22 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; xác lập, khám phá thành công 3 chuyên án, bắt 9 đối tượng. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố, điều tra 14 vụ với 29 bị can. Địa phương ra mắt 15 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 98 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 10 tập thể; UBND TP.Hội An tặng giấy khen 4 tập thể và 8 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác.