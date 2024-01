Công an xã Sông Kôn vận động người dân đổi vũ khí lấy gạo

(QNO) - Ngày 9/1, Công an xã Sông Kôn phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đông Giang và Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã tự giác giao nộp vũ khí để đổi lấy gạo và nhu yếu phẩm.

Người dân xã Sông Kôn đến đăng ký giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: NGỌC VY

Qua buổi tuyên truyền, Công an xã Sông Kôn tiếp nhận 28 khẩu súng cồn tự chế, 6 khẩu súng thể thao độ chế, 1 súng quân dụng, 1 mã tấu và 20 viên đạn quân dụng. Hai mươi tám người dân đến giao nộp vũ khí được nhận gạo và nhu yếu phẩm khác như nước mắm, dầu ăn, mì chính...

Lãnh đạo Công an xã Sông Kôn cho biết, chương trình đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy lương thực, nhu yếu phẩm nhằm thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Công an huyện Đông Giang đang triển khai.

Người dân tự giác giao nộp súng tự chế cho cơ quan công an. Ảnh: NGỌC VY

Đồng thời, vận động người dân trên địa bàn xã thông tin cho lực lượng công an các trường hợp còn cất giữ vũ khí nhưng không tự giác giao nộp. Công an xã sẽ xác minh, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.