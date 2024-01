Công nhận 75 đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự"

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 đối với 75 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục này được công nhận dựa trên đề nghị của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, căn cứ theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Báo Quảng Nam là một trong 75 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” trong Quyết định này.

Xem thêm các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong danh sách dưới đây:

Danh sách các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được công nhận "An toàn về an ninh, trật tụ" năm 2023