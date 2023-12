Đại Lộc: Công an bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

(QNO) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Đại Lộc phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1997, trú khu Nghĩa Trung, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) có biểu hiện nghi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa tiến hành mật phục, bắt quả tang.

Đến khoảng 15 giờ ngày 27/12/2023, tại đoạn đường bê tông thuộc Tổ 9, Khu Nghĩa Trung, Thị trấn Ái Nghĩa, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thanh Phương giấu trong người 1 túi ni lông trong suốt, loại túi zip, bên trong có chứa chất rắn màu trắng, dạng tinh thể nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng tạm giữ các đồ vật, tài liệu liên quan và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.